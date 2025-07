Rionero in V., l’Irccs Crob al primo posto nella classifica sull’efficienza ospedaliera

RIONERO IN VULTURE – L’Irccs Crob di Rionero in Vulture conquista il primo posto nella classifica 2024 sull’efficienza delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane, stilata dal prestigioso Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. “Un riconoscimento che riempie di orgoglio l’intera Regione Basilicata – dichiara l’assessore Regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico – e dimostra che anche in una regione di piccole dimensioni è possibile esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale. Il Crob – prosegue Latronico – è oggi un punto di riferimento non solo per la Basilicata, ma anche a livello interregionale nella lotta ai tumori e nella ricerca, ambito ulteriormente rafforzato con la recente nomina del nuovo Direttore scientifico, il prof. Calabrese, che apporta competenze di altissimo profilo. In sinergia con il Direttore generale De Fino, al quale rivolgo le mie congratulazioni, continueremo a sostenere con determinazione il percorso di sviluppo del Centro, certi che la qualità della sanità pubblica sia un bene da tutelare e valorizzare. Questo risultato – conclude l’Assessore Latronico – non deve essere un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora di più e meglio. Ringrazio tutto il personale del Crob per la dedizione e la professionalità dimostrata ogni giorno: sono il cuore pulsante di una sanità vicina ai cittadini”.

