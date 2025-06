Rionero, firmata convenzione tra Irccs Crob e Comando regionale GdF

RIONERO IN VULTURE – È stata firmata questa mattina nell’auditorium dell’Irccs Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata la convenzione tra l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e il Comando regionale di Basilicata della Guardia di Finanza. Presenti, il generale di brigata della Guardia di Finanza Roberto Pennoni alla guida del Comando regionale Basilicata, il maggiore Nicola Marzano, il capitano Simone Rizzo, il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino, il direttore amministrativo Maria Mariani, il direttore sanitario Rocco Calabrese e il dott. Carlo Calabrese che assumerà la guida della direzione scientifica dell’Istituto.

Filo conduttore della convenzione sottoscritta è il tema della prevenzione sia in ambito oncologico che in ambito finanziario. L’obiettivo è quello di attivare importanti sinergie nell’ottica di collaborazioni interistituzionali tra enti pubblici per fare rete nell’ambito delle rispettive aree di competenza. L’intesa si propone di incrementare e migliorare i percorsi di accesso alle prestazioni di assistenza e diagnostica all’Irccs Crob per i militari della Guardia di Finanza, assicurando assistenza e consulenza al referente sanitario per il Corpo nell’eventualità di gravi situazioni di salute o rilevanti traumi che dovessero interessare i militari. Al contempo la Guardia di Finanza presterà consulenze all’Irccs Crob nell’ambito di segnalazioni inerenti al rischio frodi di natura economico finanziaria e di prevenzione per la repressione delle irregolarità anche attraverso corsi di formazione al personale.

Durante l’incontro organizzato per la sottoscrizione della convenzione il direttore generale del Crob ha sottolineato l’importanza dell’accordo e ha ringraziato la Guardia di Finanza per aver scelto di rivolgersi all’Irccs Crob.

Il generale di brigata ha evidenziato come questa sia un’ulteriore prova dell’attenzione rivolta dal Corpo al territorio e alle sue eccellenze anche nel campo della ricerca scientifica.

