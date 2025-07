Rionero, due giorni tra gusto e tradizione dedicati alla festa della pizza

Questa sera e domani, la storica Piazza XX Settembre di Rionero in Vulture si trasformerà nel palcoscenico di PizzaLovers, un evento imperdibile dedicato agli amanti della pizza. Decine di pizzaioli, sia professionisti che amatoriali, si sfideranno per conquistare il titolo di migliore pizzaiolo, sotto l’occhio attento di una giuria altamente qualificata.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di sponsor provenienti da Campania, Puglia, Basilicata e altre regioni, promette di regalare ai visitatori una serata all’insegna del gusto e della convivialità. Gli stand apriranno i battenti alle ore 19:00, offrendo un’ampia selezione di pizze cotte in forni a legna, tipiche delle pizzerie lucane.

L’ingresso all’evento è gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa celebrazione gastronomica. Gli stand enogastronomici offriranno la possibilità di assaporare una varietà di prodotti tipici, mentre le aree di degustazione garantiranno un’esperienza culinaria completa. Per comodità, i pagamenti avverranno direttamente agli stand, senza l’uso di token.

A rendere l’atmosfera ancora più festosa ci penseranno DJ set, mascotte e un’infinità di amore per la pizza. PizzaLovers si preannuncia quindi come la serata perfetta per condividere momenti di gioia e convivialità, celebrando uno dei piatti più amati al mondo.

