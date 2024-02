Rionero, Carabinieri vantano furto alle Poste

RIONERO IN VULTURE (PZ) – Nottata movimentata a Rionero in Vulture dopo che ignoti hanno fatto saltare lo sportello bancomat del locale Ufficio Postale. Erano da poco trascorse le 01:30 quando la pattuglia della Stazione Carabinieri di Rionero in Vulture, impegnata in servizio di perlustrazione, ha udito un forte boato a distanza.

Immediatamente i militari dell’Arma si sono portati presso l’Ufficio Postale dove hanno notato che poco prima ignoti avevano fatto saltare lo sportello del bancomat. Subito sono scattate le ricerche dei Carabinieri per le vie del paese le quali, anche se non hanno permesso di bloccare i responsabili del reato, di fatto hanno impedito che il furto venisse portato a termine. Dopo le verifiche effettuate con il responsabile dell’ufficio, è stata riscontrata l’assenza di poche migliaia di euro a fronte dell’intera somma caricata nello sportello. Sono in corso ora le indagini finalizzate ad identificare i malfattori.

Tempestivo è risultato essere l’intervento dei militari della Benemerita i quali, intuendo senza alcun ritardo da dove provenisse il rumore, hanno messo in fuga i ladri impedendo loro di impossessarsi dell’intera somma che, da una prima stima, sembri superare abbondantemente i 50mila euro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author