Rinvio Spinazzola-Taranto, Tisci (pres. LND Puglia): “Serve accordo tra le due società”

Dopo il rinvio della prima giornata contro l’Unione Calcio, potrebbe slittare anche il secondo match del Taranto contro lo Spinazzola. Il club ionico, infatti, vorrebbe guadagnare ulteriore tempo per costruire una rosa in grado di competere per le zone nobili della classifica. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, Vito Tisci, ha però dettato le condizioni di un ipotetico rinvio nel corso della trasmissione ‘Rossoblu’, in onda su Teleregione: “Non sono a conoscenza di un accordo. Come Comitato Regionale, ho già spostato l’inizio del campionato e rinviato la prima giornata del Taranto. Se il Taranto raggiungesse un accordo con lo Spinazzola, accoglieremo questa loro volontà e riprogrammeremo la gara. La stagione è partita ufficialmente venerdì 22 con la presentazione dei calendari, quest’anno l’Eccellenza assume un significato speciale perché nel massimo torneo ci saranno squadre blasonate e due capoluoghi di provincia come Taranto e Brindisi che due stagioni fa erano tra i professionisti”.

Il primo posto in campionato non sarà l’unica opportunità per accedere in Serie D. Le squadre di Eccellenza, infatti, potranno ambire alla promozione tramite i playoff o tramite la Coppa Italia Eccellenza, come ricordato da Tisci: “L’11 settembre partirà la Coppa Italia, un’opportunità per chi vincere il turno Regionale e Nazionale per accedere in Serie D. La vincitrice dei playoff regionali accederà al turno interregionale e vincendo accederebbe in Serie D”.

Infine, Tisci ha guardato con ottimismo l’arrivo dei fratelli Ladisa alla guida del calcio tarantino: “La famiglia Ladisa è approdata a Taranto per fare bene e far sognare una società che soffre da qualche anno. La piazza di Taranto è esigente, i Ladisa dovranno investire e si sono assunti una grande responsabilità. Sapranno portare in alto questa città”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author