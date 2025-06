Rinnovo per Ginestra: sarà ancora lui a guidare il Guidonia Montecelio

Sarà ancora Ciro Ginestra l’allenatore del Guidonia Montecelio. Dopo una lunga e avvincente cavalcata, culminata con la promozione in Serie C, Ginestra ha rinnovato il contratto e potrà quindi continuare a guidare la squadra dopo il campionato vinto in terra laziale. L’allenatore, con esperienze precedenti in Puglia ad Andria, Altamura e Virtus Francavilla, sarà alla guida del Guidonia Montecelio anche nella prossima stagione.

