Rinnovato il direttivo di Confagricoltura Puglia: Bruno presidente

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Direttivo di Confagricoltura Puglia, che guiderà la federazione regionale per il prossimo triennio. Alla presidenza è stato eletto Antonello Bruno, figura di lunga esperienza e riconosciuta competenza nel mondo agricolo pugliese.

La nomina ha ottenuto il pieno sostegno delle realtà territoriali, in particolare da Confagricoltura Bari-Bat, il cui presidente Massimiliano Del Core ha espresso grande soddisfazione per l’elezione. “La fase attuale richiede impegno e competenza per tutelare gli agricoltori nelle sedi istituzionali regionali. Siamo certi che Antonello Bruno saprà rappresentare le istanze dei territori e portare avanti con efficacia le priorità della nostra categoria”, ha dichiarato Del Core.

Nel nuovo assetto del direttivo regionale, la rappresentanza espressa dal territorio di Bari-Bat include anche il prof. Franco Contò e il dott. Michele Lacenere, quest’ultimo nominato vicepresidente regionale. Un riconoscimento, ha evidenziato Del Core, “alla competenza e all’impegno costante profusi in questi anni per la crescita del settore agricolo”.

Confagricoltura Bari-Bat ha inoltre rinnovato gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente, assicurando il pieno contributo e la massima disponibilità a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi strategici della federazione.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Confagricoltura Puglia si trova ora ad affrontare una fase cruciale per il comparto, chiamato a rispondere alle sfide della transizione ecologica, della sostenibilità e della valorizzazione dei prodotti agricoli locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’agricoltura pugliese nel panorama nazionale ed europeo.

