BRINDISI – Ambiente, Edison presenta il piano di sviluppo industriale in tema di rinnovabili, per un investimento in Puglia da oltre 500 milioni. L’azienda prevede di sviluppare 16 impianti per una potenza green di oltre 540 Mw entro il 2025: 7 parchi eolici da 265 Mw complessivi e 9 campi fotovoltaici da 277 Mw complessivi. Per quanto riguarda la produzione e il trasporto di idrogeno verde su larga scala in Italia, un nuovo accordo prevede la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola (Foggia) per una capacità complessiva di 220 MW, alimentati da una produzione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW. Il progetto ha l’obiettivo di contribuire ad accelerare la diffusione dell’idrogeno verde, uno dei principali protagonisti della strategia di decarbonizzazione europea, nel mix energetico nazionale in modo da raggiungere i target italiani ed europei al 2050 di neutralità climatica.