Rinnovabili a Manduria, Di Cuia chiede audizione: “Tutela urgente”

La realizzazione di impianti di energia rinnovabile nell’area del Primitivo di Manduria DOP solleva nuove preoccupazioni. Il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, ha annunciato la presentazione di una richiesta di audizione in IV Commissione consiliare per discutere l’impatto del progetto presentato dalla società Yellow Energy S.r.l..

Il timore è che l’installazione di impianti fotovoltaici possa compromettere il paesaggio e le produzioni vitivinicole di pregio nella zona, danneggiando uno dei simboli più riconosciuti e apprezzati del territorio salentino. “Avevo già chiesto un confronto per un progetto simile a Lizzano – ha spiegato Di Cuia – e sono costretto a farlo anche ora per difendere una delle nostre eccellenze”.

Secondo il consigliere, il rischio è concreto: “Il Primitivo è un prodotto noto a livello internazionale. Qualsiasi intervento non valutato con attenzione rischia di minare la sua immagine e l’intera economia locale”.

Di Cuia ha espresso critiche anche sulla mancanza di una pianificazione energetica organica da parte della Regione, che costringe ad agire solo in situazioni di emergenza: “Interveniamo sempre in zona cesarini, perché manca una mappatura chiara delle aree idonee per questi impianti”.

La richiesta di audizione, che verrà formalizzata nelle prossime ore, coinvolgerà l’assessore regionale all’agricoltura, l’assessore all’ambiente, il capo del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Energetiche, i rappresentanti del Consorzio Tutela Primitivo di Manduria e le principali associazioni agricole.

L’obiettivo, sottolinea Di Cuia, è “verificare lo stato dell’iter autorizzativo e capire se il progetto sia davvero compatibile con le caratteristiche produttive e paesaggistiche dell’area interessata”.

Il confronto in sede istituzionale si annuncia fondamentale per conciliare le esigenze della transizione energetica con la necessità di tutelare il territorio e le sue eccellenze produttive.

