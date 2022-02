BRINDISI- Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco si sono complimentati con il comandante generale della Guardia di Finanza generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana per il salvataggio dei passeggeri della Euroferry Olympia operato dall’equipaggio del pattugliatore delle Fiamme Gialle.

Alle prime ore dell’alba, i militari della Guardia di Finanza hanno partecipato ad un’operazione di salvataggio a bordo della nave traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi Lines. La nave, salpata intorno alle 1.20 dal porto greco di Igoumenitsa con direzione Brindisi, ha preso fuoco mentre era in navigazione nel mar Ionio a nord di Corfù, a circa 9 miglia dalla costa.

Dei complessivi 277, di cui 51 membri dell’equipaggio, 243 sono stati tratti in salvo dai militari della Guardia di Finanza del pattugliatore multiruolo Monte Sperone che, per le attività di salvataggio, ha utilizzato anche i due gommoni presenti a bordo dell’unità del Corpo.

Nelle operazioni di soccorso, l’unità delle Fiamme Gialle è stata affiancata dalla Guardia Costiera ellenica. L’incendio risulta essere partito dalla stiva per cause ancora da accertare. L’imbarcazione della Guardia di Finanza è arrivata in porto e sono già iniziate le operazioni di sbarco delle persone salvate.