27 Agosto 2025

Rinforzo under per il Bisceglie: dalla Santarcangiolese arriva Salvatore Di Pierro

Flavio Insalata 27 Agosto 2025
Nuovo arrivo under per il Bisceglie che ufficializza Salvatore Di Pierro, centrocampista classe 2006 che ha già avuto modo di mettersi brillantemente in luce nonostante la giovane età.

Proveniente da Roccanova, in Basilicata, Di Pierro ha mosso i primi passi nell’AssoPotenza, attirando poi l’attenzione di un club importante come il Potenza Calcio, presenza ormai regolare della Serie C: con la maglia rossoblù si è particolarmente distinto nel campionato Primavera 2023/2024. Nella stagione successiva ha poi vestito la casacca della Santarcangiolese, nell’Eccellenza lucana, contribuendo non solo a un campionato solido da parte dei giallorossi, ma guadagnandosi anche la convocazione per il Torneo delle Regioni della scorsa primavera, grazie a prestazioni di alto livello che hanno convinto il selezionatore della rappresentativa lucana.

Flavio Insalata

