Rinforzo d’esperienza a centrocampo per il Gallipoli: c’è la firma di Donnarumma

Il Gallipoli Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Donnarumma. Cresciuto nelle Giovanili di Benevento e Inter, il mediano classe 1998 ha vestito in carriera le maglie di Vibonese, Benevento, Picerno, Nocerina e Legnano, collezionando 90 presenze in Serie D e 11 apparizioni in Serie C. Il centrocampista, svincolato dopo la breve esperienza con la FAVL Cimini in Eccellenza, ha firmato con i giallorossi un contratto fino al 30 giugno 2024, e ha già effettuato il primo allenamento con la squadra agli ordini di mister Cavallaro.

