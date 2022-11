Condividi su...

Foggia – È stato affidato al Comando dei Vigili del Fuoco della Provincia di Foggia il delicato compito di rimuovere la carcassa dell’elicottero della compagnia Alidaunia srl precipitato lo scorso 5 Novembre in agro di Apricena causando la morte di 7 persone. Nella giornata di Venerdì 18 Novembre è prevista una riunione operativa in cui verranno concordate le modalità e le tempistiche delle operazioni da svolgere. Il relitto sarà recuperato via terra e non dall’alto con altro elicottero, come sinora ipotizzato. Pertanto, si renderà necessario monitorare le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, al fine di pianificare le operazioni nelle condizioni più stabili. La rimozione prevederà l’intervento di un’autogru per il sollevamento e di un camion per il trasporto.

