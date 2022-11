Condividi su...

Foggia – Previsto per domani 15 Novembre il conferimento dell’incarico per lo studio di fattibilità ai fini del trasferimento dell’elicottero dell’Alidaunia, precipitato lo scorso 5 Novembre in agro di Apricena, presso un deposito per la custodia giudiziale. Con ogni probabilità il relitto sarà rimosso dall’alto con un altro elicottero e sarà il Comando dei Vigili del Fuoco ad occuparsi delle operazioni.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts