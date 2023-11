Rimini, il premio per lo sviluppo sostenibile assegnato al Comune di Francavilla Fontana

Il comune di Francavilla Fontana si è aggiudicato, per la sezione dedicata alla mobilità, il “Premio Sviluppo Sostenibile 2023” istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Questa la motivazione: “Per l’integrazione degli strumenti di pianificazione urbana, l’estensione della ZTL e dell’area pedonale, il servizio di noleggio gratuito “adotta una bici!”, un percorso ciclopedonale, un bonus bici”.

Soddisfatto il sindaco per il significativo riconoscimento. “Siamo particolarmente orgogliosi per questo riconoscimento. Il percorso che abbiamo avviato – commenta Antonello Denuzzo – è in linea con le esigenze di una città moderna capace di mettere al centro delle politiche di mobilità la persona. È un cambio di visione importante che, in particolare nel nostro meridione, fatica ad affermarsi ma che rappresenta l’unica strategia possibile per rendere le nostre Città più attrattive e vivibili”.

Il premio è stato consegnato nelle mani dell’assessore Sergio Tatarano nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta a Rimini giovedì 9 novembre nel corso della Fiera Ecomondo. Francavilla Fontana è l’unico Comune pugliese ad aver ottenuto questo riconoscimento. Le altre città premiate per le politiche sulla mobilità sono state Bergamo, Legnano e Cagliari.

