Rilancio Dema, UGL: “Passo avanti per salvare siti e lavoratori”

Definite le linee guida con Adler Aero: investimenti, CIGS e tutela occupazionale con un piano da 12 milioni

Un confronto ritenuto produttivo quello avvenuto nei giorni scorsi tra rappresentanti istituzionali, sindacati e vertici aziendali in merito alla vertenza che coinvolge Dema, gruppo attivo nel settore aerospaziale recentemente acquisito da Adler Aero SpA.

Secondo quanto affermato da Adelmo Barbarossa, vicesegretario nazionale di UGL Metalmeccanici, l’incontro ha permesso di definire le linee guida per un rilancio che punta al rafforzamento industriale e alla salvaguardia occupazionale. “Il nuovo assetto mira a un’integrazione funzionale tra Dema e Adler, per dar vita a un polo competitivo in grado di offrire una gamma ampia di servizi e rafforzare la propria presenza sui mercati globali”, ha spiegato il dirigente sindacale.

Tra i punti centrali del piano figurano il mantenimento dell’attività produttiva su tutti i siti, anche quelli inizialmente previsti per la chiusura o la dismissione, e l’avvio delle procedure per la cassa integrazione straordinaria (CIGS), utile a garantire continuità e tutela dei livelli occupazionali.

Nel triennio 2025-2028 è previsto un investimento complessivo di 12 milioni di euro. A ciò si aggiungono gli impegni sul fronte dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione dei processi e della riqualificazione del personale, elementi considerati strategici per la stabilità e la crescita del gruppo.

“Le intenzioni espresse dalla nuova proprietà vanno nella giusta direzione, sia per quanto riguarda la continuità industriale che il dialogo con le parti sociali”, ha aggiunto Barbarossa sottolineando che l’UGL Metalmeccanici continuerà a monitorare con attenzione lo sviluppo del piano e il rispetto degli impegni presi, “nell’interesse dei lavoratori e dei territori coinvolti”.

