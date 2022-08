(Di Salvatore Petrarolo) L’errore di Russo, si rivela decisivo per il Barletta nel primo turno di Coppa Italia di serie D. I biancorossi escono dalla competizione per mano del Portici dopo essere andati molto vicini alla qualificazione. Il gol di Loidice,al 20esimo della ripresa, ha sbloccato il risultato. Il pareggio di Festa, allo scoccare del 45esimo del secondo tempo, ha avuto il sapore della beffa per la squadra di Farina. I calci di rigore sono rimasti in equilibrio sino all’errore di Russo. Barletta fuori dalla Coppa Italia e concentrata sull’esordio in campionato domenica prossima, ancora in Campania, contro il Gladiator. (In foto Loiodice)

PORTICI-BARLETTA 6-5 dcr (1-1 al 90’)

RETI: 21’ st. Loiodice (B), 45’ st. Festa (P).

Portici (3-5-2): Schaeper; Riccio, Maraucci (1’ st. Mirante) Senese; Amato (32’ st. Ferraro), Castagna, Numerato (26’ st. Boufus), Stallone (32’ st. Silvestre), Scorza; Festa, Maravolo (22’ st Tarallo) A disp. Della Valle, Esposito, Guarino, Casola. All. Sarnataro.

Barletta (4-3-3): Campisi; Cassatella, Telera (15’ st. Pollidori), Petta, Marangi; Vicedomini, Cafagna, Lavopa; Lattanzio, Pignataro (32’ st. Russo), Lattanzio. A disp. Tucci, Mercorella, Montefusco, Mininno, Milella, Rastelletti. All. Farina?