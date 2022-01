BAT – La somma di 75 milioni di euro per cinque comuni della BAT. È questo il risultato raggiunto dalla sesta provincia pugliese, che ha ottenuto dal Governo un contributo fondamentale per la rigenerazione urbana. Con il decreto del Ministero per le opere pubbliche, sono stati ammessi a finanziamento 33 progetti presentati dalle amministrazioni comunali negli ultimi mesi.

Ben 20 milioni a testa per i tre capoluoghi di provincia. Barletta ha ottenuto l’ok per cinque progetti, Andria per tre e Trani per tredici. Risultato importante anche per Bisceglie, che riceverà 10 milioni per sette progetti, mentre 5 milioni andranno a Canosa per cinque opere ammesse a finanziamento.

Le amministrazioni comunali dei quattro comuni e il commissario prefettizio di Barletta hanno già avviato le procedure per la destinazione dei fondi, con l’imminente creazione dei gruppi di lavoro preposti. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione dei programmi di intervento: l’obiettivo è l’assegnazione dei lavori entro settembre 2023, pena la perdita dei finanziamenti.