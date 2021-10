BRINDISI- Con un oggetto di ferro ha rigato l’auto di un 46enne in una via del centro di Brindisi: un 61enne è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza e denunciato ai carabinieri.

È accaduto nella serata dell’11 ottobre, quando senza alcun motivo, un 61enne si è avvicinato a un’auto parcheggiata in una via del centro e ha rigato la fiancata. La scena è stata immortalata dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona e il proprietario dell’auto, un 46enne, ha potuto sporgere denuncia contro l’uomo per danneggiamento aggravato presso la stazione dei carabinieri di Brindisi.