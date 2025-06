Riforma UE sui voli, ItaliaRimborso: “Un colpo ai consumatori”

La denuncia: “Con la modifica del Regolamento 261/2004 si aggravano i disagi per i viaggiatori”

Se approvata, la riforma del Regolamento Europeo 261/2004 rischia di compromettere seriamente i diritti dei passeggeri aerei. La proposta, già approvata dal Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea il 5 giugno, prevede un allungamento dei tempi minimi di attesa per accedere al risarcimento in caso di ritardo: dalle attuali 3 ore a 4 ore, salvo cause eccezionali.

A esprimere forte preoccupazione è ItaliaRimborso, azienda italiana specializzata nell’assistenza ai passeggeri vittime di disservizi aerei, che ha inviato una comunicazione ufficiale a tutti i 76 eurodeputati italiani.

“La modifica proposta penalizza ulteriormente i consumatori a vantaggio delle compagnie aeree – spiega Felice D’Angelo, CEO di ItaliaRimborso -. Dopo oltre vent’anni, l’aumento della compensazione prevista è di appena 50 euro: una cifra irrisoria se confrontata con l’andamento del costo della vita”.

Secondo D’Angelo, il diritto alla compensazione economica per ritardo deve rimanere legato al limite delle 3 ore, mentre la cifra riconosciuta dovrebbe essere portata almeno a 350 euro, considerando l’evoluzione dell’inflazione e gli indici ISTAT. “Milioni di viaggiatori rischiano di restare senza tutela per ritardi di quattro ore: un arretramento inaccettabile del quadro normativo”, aggiunge il CEO della società premiata da COTEC con il riconoscimento della Presidenza della Repubblica per l’innovazione.

L’appello dell’azienda si rivolge a tutte le forze politiche presenti a Bruxelles, senza distinzione di schieramento. “Non c’è colore politico di fronte al diritto negato dei consumatori”.

Ora la palla passa al Parlamento europeo, che sarà chiamato ad approvare o respingere la proposta. In caso di voto favorevole, la nuova normativa entrerà in vigore, modificando radicalmente il quadro dei diritti dei passeggeri.

