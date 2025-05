Riforma Serie D, Barbiero: “I playoff porteranno alla promozione”

A Casarano per assistere alla sfida dei padroni di casa con l’Ischia, Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND, ha spiegato, in esclusiva ad Antenna Sud, i temi principali della riforma del campionato di Serie D. La novità principale riguarda i playoff, che “porteranno alla promozione” in Serie C. Ecco l’intervento integrale.

