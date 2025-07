Giustizia, secondo sì alla separazione delle carriere: il commento del magistrato Roberto Tanisi

Con 106 voti favorevoli, 61 contrari e 11 astensioni, il Senato ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Un sì salutato dalla premier Giorgia Meloni con soddisfazione, e soprattutto da Forza Italia che ha dedicato il passaggio a Silvio Berlusconi, che per primo impose nel dibattito politico questo tema. Di segno opposto il giudizio di tutte le opposizioni che si preparano al referendum, che si terrà presumibilmente nella primavera del prossimo anno. Infatti l’Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl nel testo licenziato dalla Camera, il che implica che la seconda lettura confermativa delle due Camere – attesa in autunno – non modificherà la riforma. A fronte della virulenza delle polemiche della maggioranza con la magistratura associata e con le opposizioni, la seduta del Senato si è svolta addirittura in tono minore. In Aula si è visto il ministro Carlo Nordio e quello per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, oltre al viceministro Francesco Paolo Sisto, e solo alla fine sono giunti Antonio Tajani e altri ministri di Fi (Annamaria Bernini e Paolo Zangrillo). Anche le proteste delle opposizioni, con dei cartelli esposti al momento del voto dai senatori del Pd e di M5s, sono state inferiori a quelle di altre circostanze, come quando fu occupata l’Aula. Ma non per questo meno sentite: il Pd ha mostrato la Costituzione capovolta, i 5 stelle le foto di Falcone e Borsellino messe a confronto con quelle di Berlusconi e Licio Gelli I giudizi sulla riforma, in ogni caso, rimangono contrapposti.

Non tarda ad arrivare, affidato alla sua pagina Facebook il commento del magistrato Roberto Tanisi, già Presidente del Tribunale di Lecce; “Finalmente! E’ stata approvata in prima lettura la riforma c.d. della “separazione delle carriere” dei magistrati (di fatto già da tempo separate). E’ giunto così a coronamento il “sogno” di Berlusconi, che già fu di Licio Gelli e della P2 (alla quale il Cavaliere era iscritto). Non aggiungerà nulla in termini di efficienza della Giustizia, mortificherà l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura e, con essa, le garanzie e i diritti dei cittadini, perché delle due l’una: o sottoporrà il P.M. all’Esecutivo, o, per una sorta di eterogenesi dei fini, lo renderà ancora più “forte” di quanto già oggi non sia. Ma, per chi l’ha approvata, va bene così!

Del resto, cosa potevamo attenderci? Un tempo a scrivere la Costituzione c’erano giuristi del calibro di Calamandrei, Tosato, Perassi, Moro, Mortati, solo per citarne alcuni. Oggi? Meglio non parlarne.

Tuttavia, non è detta l’ultima parola, che spetterà al popolo. C’è ancora il Referendum confermativo, il cui esito non è così scontato come qualcuno ritiene. Berlusconi e Renzi docent!” scrive il magistrato

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts