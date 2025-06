Riforma giustizia, Grasso: “Inutyile duplicare organi costituzionali”

L’ex magistrato e già presidente del senato Pietro Grasso dice no alla necessità di duplicare gli organi costituzionali in tema di giustizia. Lo fa intervenendo a Bari all’incontro ’Riformare la magistratura per non riformare la giustizia’. Un tema oggetto di discussione in parlamento e tornato nuovamente d’attualità.

