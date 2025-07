Riforma della giustizia, scontro tv tra Sisto e il procuratore Rossi

È stato uno scontro dai toni accesi quello andato in onda in diretta su Antenna Sud, durante il talk In prima linea condotto dal direttore Gianni Sebastio, incentrato sulla separazione delle carriere dei magistrati. Protagonisti del confronto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e il procuratore capo di Bari Roberto Rossi, che si sono scambiati pesanti accuse.

Il picco di tensione si è raggiunto quando Sisto ha dichiarato: “Noi siamo sulla stessa linea di Giovanni Falcone”. Secca la replica di Rossi: “Che vergogna. Voi usate Falcone come una clava”.

Il dibattito è proseguito su toni polemici. “Siete in malafede”, ha accusato Rossi. “Ci misurate per la vostra malafede”, ha risposto Sisto. Al centro del confronto, la riforma della giustizia e la netta distinzione tra chi accusa e chi giudica.

“La percezione del cittadino sulla differenza tra accusa e giudizio deve essere chiara. È scritta in Costituzione e va applicata”, ha sottolineato Sisto. La controreplica di Rossi: “Lo facciamo, infatti i giudici assolvono la maggioranza degli imputati”.

