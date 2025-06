Riforma della Giustizia, a Bari magistrati ancora in protesta

BARI – “Il governo ha inteso riprendere un’accelerazione dei lavori parlamentari” sulla riforma della giustizia, con il disegno di legge che approderà domani in Senato, “ricorrendo a espedienti come il canguro e senza il mandato al relatore. Vogliamo parlare della riforma con i cittadini, vogliamo spiegarne i rischi concreti: quello principale è quello di una magistratura assoggettata alla politica”. Così la presidente della giunta dell’Anm di Bari, Antonella Cafagna, a margine dell’incontro ‘Riformare la magistratura per non riformare la giustizia?’, organizzato dall’Anm nell’aula della Corte d’Assise di Bari. “La nostra idea”, ha aggiunto Cafanga, “è che la riforma cambierà la magistratura senza riformare la giustizia. Non renderà un buon servizio perché non interverrà sul funzionamento della macchina della giustizia. Non incrementerà gli organichi, le risorse, non renderà più celeri ed efficienti i lavori dei magistrati. Non garantirà una giustizia uguale per tutti”.

