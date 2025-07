Riforma del settore penitenziario nel decreto carceri: speranze per il Tribunale di Melfi

Nel recente decreto carceri varato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, si delineano interventi significativi per affrontare l’emergenza sovraffollamento nelle carceri italiane. Tra le misure previste, spicca l’intento di ripristinare alcune sedi giudiziarie soppresse nel 2012, con particolare attenzione al Tribunale di Melfi, la cui chiusura ha suscitato preoccupazioni in un’area già penalizzata dal deficit di giustizia.

Il Ministro Nordio ha messo in evidenza la grave situazione del carcere di Potenza, che presenta un tasso di sovraffollamento del 193%, risultando uno dei più affollati d’Italia. Il decreto approvato dal CdM introduce un disegno di legge volto a garantire una distribuzione più efficiente degli uffici giudiziari, bilanciando le esigenze di prossimità della giustizia con quelle di funzionalità del sistema.

Inoltre, il piano prevede la creazione di nuovi posti detentivi, con l’obiettivo di recuperare e realizzare 15mila posti entro il 2027.

L’Associazione Antigone ha denunciato che in quasi tre carceri su dieci, le celle non garantiscono lo spazio minimo di 3 metri quadrati a persona, contribuendo al sovraffollamento. La situazione del carcere di Matera non è migliore, mostrando anch’esso segni preoccupanti di sovraffollamento e carenza di personale.

Il disegno di legge del governo è stato accolto con scetticismo da sindacati e associazioni, che sottolineano la mancanza di risorse e la necessità di un intervento strutturale più profondo. In questo contesto, la riapertura del Tribunale di Melfi rappresenterebbe una risposta concreta ai bisogni di giustizia di un’ampia area.

La situazione rimane critica, con la necessità di monitorare attentamente l’attuazione delle misure annunciate.

