Roma – La riforma Cartabia approda in aula al Senato e si porta dietro le polemiche dei partiti dopo lo stop sul referendum per il mancato raggiungimento del quorum. Il testo già approvato dalla Camera, se passerà senza modifiche sarà legge. Lega e Italia Viva in un primo momento si erano rifiutate di ritirare i propri emendamenti, rispettivamente 61 e 86, su cui il governo ha dato parere negativo, innescando così una frattura sulla tenuta della maggioranza che sostiene Draghi. Ma a poche ore dalla discussione per senso di responsabilità il partito di Renzi ha ritirato i suoi emendamenti. Se da un lato Italia Viva, si preoccupa di non innescare la miccia dall’altro, la Lega resta ferma sulla sua posizione aggiungendo che i suoi emendamenti no solo non li ritirerà ma li voterà. Per il segretario Pd, Errico Letta l’ostruzionismo sulla giustizia mina le basi della convivenza stessa del governo