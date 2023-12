Rifondazione Comunista, ‘Sindaco Melucci è allo sbando’

“L’ennesimo azzeramento della giunta di cui si parla in queste ore dimostra che il sindaco Melucci è completamente allo sbando. E gli stessi consiglieri dimostrano di non avere le idee molto chiare. Chi più, chi meno, in questi giorni diversi esponenti della maggioranza si sono affrettati a esporre il proprio disappunto riguardo le scelte del primo cittadino”, lo scrive in una nota Rifondazione Comunista Taranto.

“Chi poco più di un anno fa lo aveva osannato, oggi ne contesta le scelte. Eppure Melucci è lo stesso di sempre: lo stesso sindaco che ha già realizzato diverse girandole di assessori, e che ha allargato la maggioranza a destra anche nello scorso mandato”, prosegue la nota.

“”Contestazioni legittime, forse tardive, ma… ora che fate?” È questo quello che vorremmo chiedere a chi oggi si scandalizza della scelta di ridisegnare completamente gli equilibri di maggioranza e la stessa giunta, assegnando un ruolo centrale a Italia Viva, cioè Stellato e soci”, prosegue Rifondazione Comunista, che aggiunge: “Avevamo già denunciato che non c’è mai stato nessun progetto politico progressista in Ecosistema Taranto e che dietro lo scontro tra Melucci e quelli che lo avevano sfiduciato c’era solo una lotta di potere. E la situazione non ci sembra mutata: le maggioranze sembrano reggersi quasi solo su interessi di basso profilo”.

“Lo spettacolo è deprimente, la città è in uno stato di degrado che ricorda i momenti peggiori della sua storia. Nessuno a Palazzo di Città sembra davvero interessato al bene di Taranto. Servono scelte coraggiose, non è più il momento di abbaiare per poi rifugiarsi in comode cucce o spartirsi gli avanzi. Invitiamo chi, come noi, condanna la pericolosa deriva in atto a costruire insieme un’alternativa per il futuro della città”, conclude Rifondazione Comunista.

