Rifiuti smaltiti illegalmente, allarme di Nitti: “Alta Murgia a rischio”

Cresce l’allarme per lo smaltimento illecito di rifiuti in Puglia, con grave preoccupazione per l’Alta Murgia. Il procuratore di Trani, Renato Nitti, denuncia un rischio ambientale e chiede più controlli e l’intervento delle Guardie ecologiche volontarie.

