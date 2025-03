MESAGNE – Pugno duro contro gli sporcaccioni e, quindi, contro l’abbandono selvaggio di rifiuti da parte della Polizia Locale di Mesagne che, tra gennaio e febbraio, ha intensificato l’attività di controllo.

A tal proposito, gli agenti della municipale hanno segnalato alla Procura della Repubblica una persona accusata di aver creato una discarica di rifiuti in un’area di sua proprietà. Nel terreno, poi sequestrato, sono stati trovati anche scarti di materiale edile.

Segnalati anche due uomini che trasportavano su un autocarro altro materiale proveniente da lavori edili. Il mezzo è stato sequestrato. Inoltre, un’altra persona è finita nei guai per aver abbandonato scarti edili su un suolo pubblico.

Rifiuti, sequestri e controlli: Polizia locale contro gli sporcaccioni

In totale, sempre nei primi due mesi del 2025, sono stati redatti 12 verbali per violazioni delle norme in materia di conferimento dei rifiuti. Un’opera di controllo portata avanti senza tralasciare l’ordinario lavoro in tema di viabilità con 1333 verbali elevati per violazione a norme del codice della strada ed il ritiro di tre patenti di guida.

“Le attività di contrasto alle violazioni delle norme previste dalla legge in tema di ambiente – si legge in una nota – continueranno ad essere espletate in maniera costante dal Comando della Polizia Locale”.

