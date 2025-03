Rifiuti: “Puglia in pre-emergenza, senza interventi strade piene di spazzatura”

L’assessora regionale all’Ambiente, Serena Triggiani, ha lanciato un chiaro allarme durante le audizioni in commissione Ambiente del Consiglio regionale: «L’emergenza rifiuti esiste, siamo in stato di pre-emergenza. Se non avessimo approvato la delibera a febbraio, ci saremmo trovati con i rifiuti in strada in tutti i territori, tra Pasqua e l’inizio dell’estate».

Gli interventi previsti

La delibera in questione prevede i sopralzi delle discariche di Deliceto (Fg), Manduria (Ta), Ugento (Le) e l’entrata in esercizio della discarica di Corigliano d’Otranto (Le). «Per tutte queste discariche serviranno mesi di procedure — ha aggiunto Triggiani —, ma il rischio emergenza resta concreto».

Le critiche e le preoccupazioni

Durante l’audizione, sono state espresse forti contrarietà da parte di alcuni consiglieri regionali. Paolo Pagliaro (La Puglia Domani), Cristian Casili (M5S) e la presidente del Consiglio, Loredana Capone, hanno contestato il mancato rispetto del Piano rifiuti approvato nel 2021, che avrebbe dovuto prevenire misure emergenziali.

”C’è ancora bisogno delle discariche”

Triggiani ha replicato sottolineando che «i dati della raccolta differenziata, soprattutto nel Salento, dimostrano che c’è ancora bisogno delle discariche e che per ridurre i costi bisogna applicare il principio di prossimità». Alla sindaca di Corigliano d’Otranto, Dina Manti, preoccupata per il possibile inquinamento della falda, l’assessora ha precisato che «i rifiuti previsti in quel sito non producono percolato».

Il nodo danno erariale

Rispondendo al consigliere Antonio Tutolo (Per la Puglia), Triggiani ha confermato che è stato ventilato un rischio di danno erariale da parte del gestore della discarica di Corigliano, mai entrata in funzione: «Non è ancora stato richiesto, ma manca poco».

Le prospettive

L’assessora ha concluso assicurando che le osservazioni saranno portate in giunta, dove si deciderà se sospendere o annullare la delibera. «Non credo che sarà revocata perché i dati purtroppo non sono cambiati», ha precisato.

