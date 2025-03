Rifiuti, necessria proroga tecnica

Si va verso una proroga per il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani del capoluogo salentino. In commissione consiliare l’assessore Severo Martini e il dirigente Francesco Magnolo hanno spiegato all’aula che lo schema di bando pubblicato a dicembre da Arera, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente che svolge attività di controllo nei settori legati al ciclo dei rifiuti, va parametrato e adeguato alle esigenze della città di Lecce e che per questa ragione si rende necessaria una proroga tecnica. Dai banchi dell’opposizione si è replicato chiedendo le ragioni per cui, come accade in altri comuni, non si proceda come alternativa ad una gara ponte. Secondo il dirigente però l’opzione non è praticabile a Lecce perché lo schema tipo da utilizzare prevede circa 160 milioni di ipotetica base di gara e anche la gara ponte, essendo una gara comunitaria, dovrebbe avere gli stessi criteri. “Bisogna anche guardarsi intorno- ha sottolineato- perché non credo ci siano delle ditte in grado di organizzare mezzi e servizi, tipo la distribuzione dei carrellati, per un tempo così limitato”

