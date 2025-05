Rifiuti, Lecce: “I camion passano più volte al giorno”

I basoli sembrano lavati da poco, i contenitori per l’indifferenziata sparsi per tutto il centro storico sono vuoti. In una città piena di turisti anche in un normalissimo giovedì mattina dei primi di maggio c’è un’immagine di pulizia. Sono da poco passate le 11. Non c’è una carta per terra né spazzatura fuori dai locali. Chiediamo ai negozianti se è solo una coincidenza legata alle polemiche di questi giorni e questa è la risposta

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author