Rifiuti, i comuni non rispondono

Il termine era perentorio, gli appelli per una mappatura sulle aree più degradate da parte del prefetto Natalino Manno si fanno sentire da mesi. Eppure sono tanti i comuni della provincia di Lecce che li hanno del tutto ignorati. Il tema dell’abbandono dei rifiuti in terra salentina è da tempo sotto la lente di ingrandimento degli uffici di Palazzo dei Celestini. “Entro il 23 aprile- era stato espressamente precisato nella lettera alle Amministrazioni comunali- dovranno arrivare le segnalazioni delle aree più critiche”. Fototrappole, servizi di controllo, campagne di informazione non sono servite a molto. Men che meno le classifiche dei comuni più virtuosi che pure avrebbero potuto avere l’effetto di una sana competizione. Zone di campagna, strade provinciali, aree periferiche. Sono tanti i punti dove deliberatamente trasformate in discariche a cielo aperto. Ma non solo quelle. Nelle immagini di questo servizio mostriamo la situazione di un residence della provincia di Lecce che ormai sembra essere una vera e propria bomba ecologica. “Il problema- spiega il vicesindaco di Lizzanello Giampiero Marchello – è la grande mancanza di buona educazione e rispetto delle regole”

