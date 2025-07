Rifiuti del molo “San Cataldo” di Taranto smaltiti illecitamente: in 8 rischiano il processo

Sono sei persone fisiche e due società al centro della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero della Direzione distrettuale Antimafia di Lecce Milto Stefano De Nozza per il presunto smaltimento illecito di rifiuti legati all’attività di dragaggio dei fondali del molo San Cataldo di Taranto. “Un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, secondo il PM, che avrebbe portato “un ingiusto profitto” alle parti.

Sul banco degli imputati sono finiti l’amministratore di una società di trasporti, i suoi soci e un loro dipendente, oltre all’amministratore unico della società destinataria dei rifiuti, quest’ultimo difeso dall’avvocato Fabrizio Lamanna, i quali secondo quanto emerso nelle indagini avrebbero gestito illegalmente diverse tonnellate di rifiuti, tra cui fanghi di drenaggio e materiali misti da demolizioni che avrebbero necessitato un trattamento diverso. Rifiuti che, stando all’inchiesta condotta dal Comandante dalla Capitaneria di Porto Rosario Meo, sarebbero stati smaltiti in modo illecito in una cava dismessa adibita invece a “discarica abusiva”.

Il materiale sarebbe stato consegnato dalla ditta incaricata del trasporto alla società destinataria, la quale li avrebbe poi tombati, con il suo amministratore unico che sarebbe stato all’oscuro della tipologia esatta dei rifiuti secondo quanto sostenuto dalla difesa. Proprio per dimostrare la legittimità della sua condotta, l’uomo ha scelto di non chiedere il rito abbreviato.

Le ipotesi di reato mosse nei confronti dei sei imputati e delle due società coinvolte riguardano attività di gestione rifiuti non autorizzate, sulla base della legge ambientale del 2006. Nel corso dell’udienza preliminare, prevista per dopo l’estate, le parti potranno chiarire le proprie posizioni dinanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare.

