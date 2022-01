FRANCAVILLA FONTANA – Cumuli di rifiuti accatastati da oltre due settimane nei pressi del cavalcavia della Città degli Imperiali: dopo varie segnalazioni, abbiamo scoperto chi ce li ha messi e perché.

La situazione nelle periferie

Mistero svelato, per quanto il pugno nell’occhio, oltre che la strana tempistica, resti evidente. Così come resta evidente il problema delle buste di rifiuti ammassate in viale Giuseppe Abbadessa, quartiere San Lorenzo. In questo caso, nessun mistero, ma, piuttosto, lo spiega nel videoservizio il sindaco Antonello Denuzzo, le conseguenze di una errata differenziazione dei rifiuti da parte di alcuni residenti.