Rifiuti abbandonati a Leporano: tolleranza zero e multe ai trasgressori

LEPORANO (TA) – Nuovo intervento contro l’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Leporano.

A renderlo noto è il Vicesindaco Danilo Secondo, con delega alla Polizia Locale e all’Ambiente, che questa mattina ha partecipato in prima persona all’operazione congiunta condotta dagli agenti e dagli operatori ecologici.

«Siamo impegnati ogni giorno per garantire il decoro del nostro territorio – dichiara il Vicesindaco –. Il rispetto dell’ambiente è una responsabilità condivisa e chi danneggia il bene comune deve risponderne.»

Durante l’azione sono state bonificate diverse aree comunali colpite dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Grazie ai controlli accurati della Polizia Locale è stato possibile risalire ai responsabili, che saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I controlli sono in corso su tutto il territorio, comprese le marine in questo periodo molto frequentate.

Le attività di vigilanza ambientale proseguono su tutto il territorio comunale, in collaborazione con la ditta Impergico. Anche oggi sono state elevate diverse multe per abbandono illecito, una pratica incivile che deturpa l’ambiente e compromette la qualità della vita.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia per tutelare l’ambiente, anche in vista della stagione turistica estiva.

Gli operatori sono al lavoro, coordinati da Danilo Marra, con lo stretto controllo della Polizia Locale diretta dalla Dott.ssa Rutigliano.



