Ricorso respinto, Avellino-Fidelis Andria a porte chiuse

Si giocherà a porte chiuse la gara del campionato di calcio di Serie C, girone C, tra Avellino e Fidelis Andria in programma domenica prossima alle 17:30 allo stadio “Partenio-Lombardi. La Corte sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso presentato dalla società irpina nei confronti della decisione della Procura federale in seguito agli incidenti tra le opposte tifoserie verificatisi il sette novembre scorso nella gara tra Foggia e Avellino. E’ la seconda gara che l’Avellino giocherà a porte chiuse. Lo scorso 13 novembre, il prefetto di Avellino, Paola Spena, per motivi di ordine pubblico, vietò la presenza del pubblico sugli spalti in occasione della gara Avellino-Giugliano.