Riciclaggio San Barbato, tutto è iniziato con un foglio trovato nel cestino

L’intuito di un agente del commissariato di Melfi, che nel 2017 notò un pezzo di carta sospetto tra i rifiuti, si è rivelato determinante

È partita da un semplice foglietto di carta gettato in un cestino, nel 2017, l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza che ha portato alla luce un complesso sistema di riciclaggio legato a proventi di rapine ai portavalori, culminato oggi, martedì 1° luglio, con nove arresti (sette in carcere, due ai domiciliari), 62 indagati e undici società coinvolte.

Al centro delle indagini, il resort di lusso San Barbato di Lavello, ritenuto dagli inquirenti una delle strutture attraverso cui venivano reinvestiti capitali illeciti. Tra gli arrestati figura il proprietario del resort, Antonio Liseno, imprenditore noto nel territorio, e l’imprenditore edile Angelo Finiguerra, entrambi attualmente detenuti.

A raccontare l’origine dell’indagine è stato il questore di Potenza Raffaele Gargiulo, nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla presenza del procuratore capo facente funzione Maurizio Cardea, dei sostituti procuratori Vincenzo Montemurro e Marco Marano, del comandante provinciale della Guardia di Finanza Michele Onorato e di un rappresentante del Servizio centrale operativo (Sco) della Polizia di Stato, Maurizio Miscioscia.

Proprio Miscioscia ha sottolineato come, per la prima volta in Italia, sia stato accertato che proventi da rapine ai danni di furgoni portavalori siano stati riciclati attraverso attività imprenditoriali legali, come la realizzazione e gestione di strutture ricettive di lusso.

L’intuito di un agente del Commissariato di Melfi, che nel 2017 notò un pezzo di carta sospetto tra i rifiuti, si è rivelato determinante. Quel documento riportava riferimenti diretti ai rapporti tra Liseno e Finiguerra, entrambi coinvolti nei lavori di costruzione del resort. Da lì, si è sviluppata una lunga attività investigativa, culminata con il blitz delle forze dell’ordine.

L’inchiesta rappresenta uno snodo importante nella lotta al riciclaggio e ai collegamenti tra criminalità organizzata e impresa. Secondo le autorità, dietro l’operazione vi sarebbe un gruppo criminale attivo nella provincia di Foggia, che avrebbe utilizzato parte dei proventi di attività illecite per consolidare presenze economiche in settori apparentemente leciti.

Le indagini sono tuttora in corso e potrebbero portare a nuovi sviluppi, con l’obiettivo di chiarire l’intera rete di relazioni e flussi finanziari attorno alla vicenda.

