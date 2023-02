BRINDISI – Ricerche a Brindisi di un ragazzo di 27 anni del quale non si hanno notizie da due giorni. Il giovane sarebbe stato visto per l’ultima volta tra le banchine dei cantieri navali Balsamo, in via Ciciriello, nei pressi del Circolo tennis di Brindisi.

La zona del seno di Ponente del porto di Brindisi è stata scandagliata da personale della Capitaneria di Porto, alle ricerche partecipano anche polizia locale, carabinieri e polizia di Stato.

I genitori avrebbero atteso il rientro a casa del figlio per due giorni e poi hanno chiesto l’aiuto delle forze dell’ordine. Le ricerche proseguono sia a terra che in mare

.

