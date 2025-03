Ricercato in Germania per furti, 38enne arrestato a Bari

BARI — Un cittadino albanese di 38 anni, ricercato in Germania da cinque anni per furto aggravato, è stato arrestato a Bari dagli agenti delle Volanti. L’uomo, insieme a complici, avrebbe messo a segno nove furti in appartamenti nel nord della Germania, sottraendo gioielli e denaro per un valore di circa 140mila euro. Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo, confermato agli inquirenti baresi dal servizio di cooperazione di polizia. Dopo l’arresto, è stato portato nel carcere di Bari e sarà estradato per affrontare il processo in Germania.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author