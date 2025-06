LATIANO – Già ricercato in Germania perché accusato di evasione fiscale, un 41enne di Latiano è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi e della Compagnia di San Vito dei Normanni. L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso il 17 aprile 2025 dal Tribunale Distrettuale di Kaiserslautern (Germania), scaturito a seguito di violazioni in tema di evasione fiscale e contributiva. Presunti reati commessi in Germania tra il 2022 e il 2025. L’operazione, arrivata all’esito di una mirata attività investigativa, è scattata ieri sera.

Come precisa una nota del comando provinciale, il provvedimento è “una forma di estradizione semplificata, affidata alle Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea e fondata sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati”

Ricercato in Germania, arrestato a Latiano: 41enne in carcere

Dopo le formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brindisi a disposizione della Corte d’Appello di Lecce per l’eventuale convalida dell’arresto e l’applicazione di una misura coercitiva se ritenuta necessaria.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

