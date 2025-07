Ricercata in tutta Europa per truffa, presa al mercato di Porto Cesareo

Una donna ungherese di 57 anni, ricercata in tutta Europa per truffa, è stata arrestata a Porto Cesareo (Lecce) dalla Polizia. La 57enne deve scontare quattro anni e sei mesi di reclusione in Ungheria, dove ha già subito un processo ed è stata condannata.

L’operazione è scattata nel primo pomeriggio di giovedì 10 luglio, quando il sistema “alert alloggiati” ha segnalato al commissariato di Nardò la presenza della donna in una struttura ricettiva di Porto Cesareo. Immediato l’intervento degli agenti che, giunti sul posto, hanno appreso dal personale dell’hotel che la donna si era allontanata a piedi nelle prime ore del mattino.

È così iniziata una perlustrazione capillare del territorio, condotta palmo a palmo dagli agenti nelle vie del centro e nelle aree limitrofe. Dopo alcune ore di ricerche, la donna è stata rintracciata in un mercatino rionale. Accompagnata in commissariato per le procedure di identificazione e verifica, è emerso fosse effettivamente la destinataria del mandato europeo emesso dalle autorità ungheresi.

Informato il pubblico ministero di turno, la Polizia ha proceduto all’arresto accompagnando la donna nel carcere di Lecce, dove resterà in attesa della procedura di estradizione.

