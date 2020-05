Ricerca | Puglia finanzia 90 borse di dottorato con 5,7 mln

Condividi

La Giunta regionale della Puglia, su proposta dell'assessore all'Istruzione Sebastiano Leo, ha approvato la misura 'Dottorati di ricerca XXXVI Ciclo', finalizzata all'erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali, da attivare nell'anno accademico 2020/2021 per una durata di tre anni, attraverso una specifica selezione rivolta alle Università pubbliche o private, aventi sedi in Puglia e ad ogni altro soggetto accreditato. L'amministrazione regionale, informa una nota, intende avviare specifica procedura di selezione per l'individuazione di progetti di ricerca coerenti con le politiche regionali, con particolare riguardo ai potenziali collegamenti con il sistema produttivo e all'impatto potenziale dei risultati sull'intero sistema socio-economico-industriale regionale. "Il dottorato di ricerca - commenta l'assessore Leo - è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano. Con questo Avviso, la Regione Puglia intende sostenere la promozione dell'alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale per aree disciplinari ad alta qualificazione e maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio pugliese. L'obiettivo è contribuire a sostenere lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, secondo quanto definito nella Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile". Per la realizzazione dell'iniziativa il governo regionale ha impegnato complessivamente 5,7 milioni a valere sull'asse 'X-Azione 10.4' del Por Puglia 2014-2020. Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018, che determina l'importo annuo della borsa per la frequenza dei dottorati di ricerca, e permetteranno di finanziare 90 borse di dottorato aggiuntive per i corsi di dottorato accreditai o in corso di accreditamento dell'intero sistema delle scuole di dottorato della Puglia.