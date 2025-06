Riccio di mare, Unisalento: “Vietiamone il consumo”

Misure drastiche. Esattamente come si è fatto in passato per i datteri di mare. È questa la proposta del Dipartimento di Scienze biologiche di Unisalento al termine di una ricerca e di un monitoraggio trentennale sul riccio di mare. Una specie che è in via di estinzione in tutto il Mediterraneo. Non solo dunque la legge che ne vieta la raccolta in acque pugliesi e che sarà in vigore solo per un altro anno. Ci vuole un atto di coraggio: campagne di sensibilizzazione di forte impatto e il divieto di acquisto e consumo. Rischiamo di perdere per sempre una specie indispensabile per l’equilibrio biologico marino

