Riccardo Rossi a Taranto con ‘W le donne’

“W le donne” è lo spettacolo che Riccardo Rossi porterà al Teatro Orfeo di Taranto giovedì 16 febbraio alle ore 21. La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre, i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con “quell’essere” che li ha generati. Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la moglie, la figlia e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera!

Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere. Riccardo Rossi racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”.

Riccardo Rossi ha partecipato a vari film, come “College”, “Mamma Ebe”, “Grandi magazzini”, “Italian Fast Food”, “Quelli del casco”, “Le finte bionde”, “Americano rosso”, “Agosto”, “Volevamo essere gli U2”, “Piccolo grande amore”, “Un mese al lago”, “S.P.Q.R. – 2000 e 1⁄2 anni”, “Uomini senza donne”, L’ultimo capodanno”, “Dio c’è”, “Il padrone parla francese”, “Il grande botto”, ”Notte prima degli esami – Oggi”, “Come tu mi vuoi”, “Un’estate al mare”, “Scusa ma ti chiamo amore”, “Tutto l’amore del mondo”, “Nessuno mi può giudicare”, “Un matrimonio da favola”. Nel 2015 “La prima volta (di mia figlia)” che segna il suo esordio come regista oltre ad essere il protagonista. A teatro ha scritto e interpretato i monologhi “Pagine Rossi” e il seguito “La più bella serata della vostra vita”.

Nel 2016 porta in scena il nuovo spettacolo “That’s Life”, scritto insieme ad Alberto di Risio che ne ha curato anche la regia, questo spettacolo è in tour fino al 2018, stesso anno in cui debutta al Teatro Olimpico di Roma, con grande successo di pubblico e critica con “W le donne”. È uno degli autori di Fiorello, e ha partecipato anche come ospite fisso a “Fiorello Show” su Sky Uno.

W LE DONNE! – Tutte le donne della nostra vita, uno spettacolo di Riccardo Rossi e Alberto Di Risio con Riccardo Rossi e regia di Cristiano D’Alisera.

Costi Ticket:

Platea e Prima Galleria: 30 euro + diritti di prevendita.

Seconda Galleria e Platea Laterale: 25 euro + diritti di prevendita.

Terza Galleria: 20 euro + diritti di prevendita.

Chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento, potrà farlo presso il botteghino del teatro dalle ore 18 in poi, o acquistare i singoli ticket di tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori.

Online sul sito www.teatrorfeo.it e circuito TicketOne.

Per informazioni: 3290779521.

Condividi su...



Linkedin

email