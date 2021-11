Torna il Centro Sociale per anziani di Frigole , uno spazio che l’Amministrazione comunale riconsegna ai residenti della marina come luogo di incontro e di socialità dove poter finalmente svolgere una serie di attività ricreative. Fra queste, nei prossimi giorni, partirà anche un percorso gratuito di ginnastica dolce.

La proposta progettuale è stata presentata al Comune dall’ASD Tre Oceani e prevede la possibilità di praticare attività motoria e sportiva da svolgersi prevalentemente negli spazi del Centro Sociale di Frigole. Nello specifico, si tratta di un corso di ginnastica dolce, che si svolgerà prevalentemente dalle 8 alle 9 del mattino per due giorni a settimana (lunedì e mercoledì) per otto mesi, da novembre 2021 a giugno 2022, a partire dalla data in cui inizieranno le lezioni, e poi, nel nono mese, quello di luglio, attività sportive in acqua, una volta a settimana (il lunedì), sempre nella stessa fascia oraria.

Sul sito del Comune (a questo link: https://bit.ly/3mDLcZs) e nella sede del Centro Sociale a Frigole è disponibile il modulo da compilare per fare richiesta di iscrizione.

Il corso sarà gratuito con le spese a carico dell’Amministrazione comunale nell’ambito degli interventi a favore degli anziani e a carico delle persone che vorranno iscriversi sarà solo l’assicurazione per un importo di 20 euro. Le lezioni saranno tenute da istruttori laureati in Scienze motorie con esperienza specifica nel settore e nel target della Terza età.

«Abbiamo accolto le sollecitazioni dei residenti di Frigole – dichiara l’assessora al Welfare Silvia Miglietta – che ci hanno chiesto di poter riattivare il centro sociale per anziani presente nella marina. Visto che, negli altri centri sociali in città (quello di viale Roma e quello di Santa Rosa), sono attivi corsi di ginnastica dolce, abbiamo accettato con piacere la proposta dell’associazione Tre Oceani di organizzare attività motorie e sportive da qui fino all’estate. Il benessere psicofisico, nelle fasce di età più mature, è ben influenzato dalla possibilità di fare movimento che si coniuga, nel caso i corsi si svolgano nei centri sociali, con la necessità di socializzazione. Dopo i soggiorni termali, continua, quindi, l’impegno dell’Amministrazione comunale per creare sempre più momenti ricreativi e sportivi per i nostri anziani».

Precondizione essenziale per poter partecipare alle attività è il possesso del Green Pass.