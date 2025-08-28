Riattivato a Bari il centro ludico per la prima infanzia, ecco come presentare la domanda

Il Comune di Bari ha annunciato la riattivazione del servizio “Centro ludico per la prima infanzia” per l’anno 2025/2026. Gestito da cooperative sociali individuate tramite bandi pubblici, il servizio si rivolge ai residenti del Municipio 1 con l’obiettivo di offrire ai bambini un ambiente stimolante per il gioco e la socializzazione.

Il servizio è dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con un massimo di due bambini per nucleo familiare.

Per presentare la domanda, è necessario che la famiglia abbia la residenza anagrafica nel Comune di Bari o, in alternativa, che sia un nucleo familiare regolarmente presente sul territorio comunale e in carico ai servizi sociali. Un requisito fondamentale è non usufruire già del servizio di asilo nido comunale.

Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15 settembre 2025. Le modalità di presentazione e la modulistica sono disponibili nell’avviso pubblico, il cui link è riportato nel primo commento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author