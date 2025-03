Riarmo Ue, tensioni nel Governo

Roma – Giorgia Meloni si trova in mezzo a due fuochi quelli dei suoi vicepremier.

Salvini che alza il tiro e si dice pronto a proporre al gruppo dei Patrioti un’iniziativa per invitare Von der Leyen a rivedere il progetto. Tajani che dice: Abbiamo bisogno di costruire, non di “sfasciacarrozze”.

Meloni proprio dal palco di Azione, aveva ironizzato sui quei leader che sperano nella trasformazione dell’Ue in “una grande comunità hippie demilitarizzata”.

Le opposizioni si preparano a scendere in piazza sabato 5 aprile

