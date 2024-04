Riapre il ponte del Ciolo, icona del Salento

Taglio del nastro, nel pomeriggio di martedì 24 aprile, per lo storico ponte del Ciolo in località Gagliano del Capo (Lecce), il ponte iconico del Salento lungo la strada provinciale 358, la litoranea della costa adriatica, che si staglia per una lunghezza di 60 metri a picco sul mare in corrispondenza di un’insenatura rocciosa profonda circa 30 metri.

Simbolo, negli anni ’60, di un filone di ingegneria strutturale altamente innovativa, il ponte è tornato da oggi a nuova vita, riaperto alla percorrenza dopo essere stato chiuso per un anno per i lavori di risanamento, consolidamento e adeguamento sismico e funzionale finanziati dalla Provincia di Lecce con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla cerimonia di riapertura del ponte, con la l’accensione dell’illuminazione, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, hanno partecipato autorità civili e religiose per salutare il passaggio della prima vettura.

La struttura originaria, ad arco sagomato, è stata progettata dall’ingegnere leccese Antonio La Tegola e realizzata dalla Provincia di Lecce tra il 1962 e il 1967. Era stata già sottoposta, negli anni, ad altri interventi di manutenzione.

Il ponte oggi è completamente rinnovato in termini di sicurezza, stabilità, accessibilità e fruibilità con corsie riservate anche pedoni e ciclisti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author